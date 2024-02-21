نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. قطع المياه لمدة 6 ساعات ببعض مناطق الهرم في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه في عدة مناطق بمنطقة الهرم اليوم الأربعاء، لمدة 6 ساعات.

وبحسب بيان فأن المناطق المقرر انقطاع المياه بها هي: "نصر الدين، مبنى محافظة الجيزة، المساحة، ناصر الثورة، مدكور، أبو حازم، شارع ابن بطوطة"، لمدة 6 ساعات، من الساعة 11 مساء اليوم الأربعاء حتى الساعة 5 صباح الخميس.

وأوضحت الشركة أن السبب وراء ذلك هو تغيير مسار خط مياه الشرب الذي يبلغ قطره 300 مم، والذي يتعارض مع موقع محطة مترو المساحة، التي تعد جزءا من المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق، مشيرة إلى أنه لإكمال العمل، يجب إغلاق المياه وربط الخط الجديد بالخط الحالي في شارع الهرم.

وأشارت الشركة إلى توفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتضررة من قطع المياه حتى ينتهي العمل، وفي حالة الحاجة إلى طلب سيارة مياه، يمكنك الاتصال بالخط الساخن 125.