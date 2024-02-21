نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق، مركز ومدينة أبو النمرس، ترسا، نزلة الأشطر، منيل شيحة، وذلك لمدة 10 ساعات، بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل، وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت.

وأرجعت الشركة، سبب انقطاع المياه إلى أعمال ربط خط المياه الجديد قطر 900 مم مع الخط القائم داخل محطة طموه المرشحة بمنطقة أبو النمرس.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.