حظك اليوم.. توقعات الابراج الخميس 22-2-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 08:25 صباحاً - مضغوطاً، يُشير وصول القمر إلى برج العقرب إلى تحسين الأحوال، ويشكل ضغطاً إيجابياً على عصره في طياته الأمل والتفاؤل. ستزداد فرصتك في تقديم عمل جديد، وتتسع لفترة ممتازة لاحتمالية السفر.حظك اليوم 22-2-2024 يمكنك بشكل كامل من هذه الفرص، وخاصة أنك عرفتك على التكيف السريع واستغلال الوقت ففعال. خلقت ثقتك بنفسك وبقراراتك، مما تمكنك من التغلب على عقبة مهمة ميامي في طريق تحقيق أهدافك.

حظك اليوم، قد يكون اليوم متقلباً، فالواقع يستدعي منك التصالح والتفاهم مع الشريك.حظك اليوم 22-2-2024 فالتوازن والتفاهم هناك تلك العناصر على علاقة صحية ومستقرة. عليك أن تضع في اعتبارك أن كل ما يزيد من الثغرات بين كما قد يؤثر على نسبتك.

حظك اليوم الحمل الخميس 22-2-2024

مهنياً:تتحسن الاوضاع مع وصول القمر الى العقرب الذي يحمل حركة تفاؤل مواعيد عروض جديدة سفر وارد كل شخص حسب وضعه فانت شخص سريع التأقلم فعال نوعية الوقت لصالحك الجو ممتاز يعزز ثقتك بنفسك وبقراراتك وتنجح في اجتياز عائق مهم لتتصدر من حولك وتصل الى ما تريد.

عاطفيا يوم متقلب فالواقع يتطلب منك التصالح والتفاهم مع الشريك

، وكل ما عدا ذلك يوتر العلاقة بينكما .

صحياً: رياضة المشي يومياً من أكثر الرياضات فائدة للصحة .

حظك اليوم الثور الخميس 22-2-2024

مهنياً: حاول ان تعيد النظر في امر يستجد فجأة في حياتك المهنية واحذر التوتر في هذا اليوم الضاغط الذي يحمل صراعات وتشنجات ومسؤوليات كبيرة بسبب وجود الشمس وبلوتون في الدلو والقمر في العقرب في مواقع معاكسة حاول أن تعمل بهدوء وابتعد عن المشاكل ولا تعطي اوامر وخفف من الانتقادات .

عاطفياً: رحلة مشتركة طويلة قد توطد التقارب بينك وبين الشريك، وتنعش الحب مجدداً .

صحياً: تشعر بسعادة وفرح ويغمر قلبك النشاط الكبير ويساعدك على تخطي جميع العراقيل .

حظك اليوم الجوزاء الخميس 22-2-2024

مهنياً:لا تزال الظروف واعدة يحمل اخبارا مفرحة حكمك صاءب تحلم باهداف مهنية منفتح على الآخرين تساعدك تاثيرات القمر من العقرب وكل المؤشرات الفلكية تدعوك إلى عدم التأخير في مختلف المعاملات والأحكام والنتائج يوم جيد حاول ان تستفيد من كل دقيقة..

عاطفياً: تتخلص من بعض النزاعات العاطفية وخصوصاً اختلاف مواقفك عن مواقف الشريك تجاه بعض الأحداث والأوضاع .

صحياً: الصحة جيدة إجمالاً لكن لا ترهق جسدك، عليك الابتعاد عن الأجوء السلبية التي توترك وتدخل القلق إلى عقلك .

حظك اليوم السرطان الخميس 22-2-2024

مهنياً: تتحسن الظروفوفتكون في قلب الحدث امورك سهلة تسير بشكل إيجابي تقفز فوق الحواجز وترفع رصيدك لدى المحيط يوم سريع إيجابي يحمل حلولا وافكارا مبدعة ما يجعلك انت وحدك محور الأمور باستطاعتك تحقيق المستحيل إذا كنت صاحب إرادة وتصميم ومتحمسا للجديد.

عاطفياً: ثقتك العالية بالنفس تثير إعجاب الشريك بك، فيقف إلى جانبك لمؤازرتك في جميع خطواتك .

صحياً: نوم الساعات المطلوبة ضمان لبدء يوم جديد بنشاط وحيوية .

حظك اليوم الاسد الخميس 22-2-2024

مهنياً: تدخل يوما مرهقا متعبا يحمل ضياع قلق مواقف متشنجة وفقدان للتواصل تحت تاثيرات القمر من العقرب والشمس وبلوتون من الدلو طوالع فلكية معاكسة كن هادئا ولا تحمل المحيط أخطاءك وخفف من مزاجيتك قد تفتقد للسلام حاول ان تكتفي بأمور بسيطة .

عاطفياً: فرص المصالحة قوية ولا تقبل الشك، لكنّ النقاش قد يتطور ويحتدم، فكن صبوراً وموضوعيّاً .

صحياً: استغلّ الأوقات الجيدة لتستريح من عناء العمل والقيام برحلات ترفيهية .

حظك اليوم العذراء الخميس 22-2-2024

مهنياً: لا تزال تتمتع بدعم فلكي كبير المريخ عطارد والزهرة في الجدي كوكب الحظ المشتري متقدما في الثور ما يزيدك ثقة وثبات ويجعل النظرة مختلفة للامور في هذا اليوم الواعد بالنجاح والتسهيلات على انواعها ويعطيك زخم وشجاعة وحظ حاول ان تستفيد من نوعية الوقت الجيدة لانطلاق بمشاريع مهنية جديدة.

عاطفياً: تتخلص من بعض الاضطراب في العلاقة بالشريك، وتعود الثقة الكاملة بينكما .

صحياً: البقاء بصحة جيدة سببه الرياضة اليومية وخصوصاً في ساعات الصباح .

حظك اليوم الميزان الخميس 22-2-2024

مهنياً: يوم جيد يحمل مسؤوليات متنوعة مختلفة انت متمكن من قدراتك ومن ذاتك تتابع اموركوبكل ثقة مع انتقال القمر الى البيت الثاني بيت المال الذي يعطيك طاقة إضافية وقوة كبيرة وفرص مالية للبيع للشراء كما يساعدك من التخلص من بعض المشكلات المهنية والمادية من أقساط وقد تقبض مستحقات مؤجلة كل مواليد برج الميزان محظوظين.

عاطفياً: تتمتع بطاقة كبيرة لتعيش حياة عاطفية صاخبة تضيف الإثارة إلى حياتك.

صحياً: قد تشعر بقلق نفسي يجعلك فاقد القدرة على التركيز، هذا يوم عابر.

حظك اليوم العقرب الخميس 22-2-2024

مهنياً: يوم جيد جدا واخيرا يبتسم لك الحظ مع وصول القمر الى برجك الذي يحمل معه قصصا ايجابية نشتط حماس اجواء مشعة حركة وطاقة كبيرة لكي تنهي ما تراكم من اعمال من الايام السابقة يوم ايجابي للزيارات للاتصالات يحيطك بالأجواء المهنية الواعدة بعد فترة من الركود والجمود غير الاعتيادي يحمل سفر ونجاح اكاديمي.

عاطفياً: تعيش حياة عاطفية على مستوى عال، وتظهر لكل من حولك صورة إيجابية عنك، وتمنحهم الإحساس بالثقة والمحبة .

صحياً: أنت شديد الانهماك بأعمالك وقد ترهق نفسك وتهمل صحتك، ولكن مع قليل من الراحة الجسدية تسترد عافيتك وطاقتك .

حظك اليوم القوس الخميس 22-2-2024

مهنياً: تتبدل المعطيات لحظة دخول القمر الى مواجهة مع برجك من العقرب الذي يحمل معه تراجع بالمعنويات مشاكل توتر ركود ونوع من انواع الاضطرابات يوم متعب نفسيا ومعنويا لا يعطيك حقك حاول ان توفر الطاقات الى الفترة القادمة ولا تتلاعب بأعصاب الآخرين، وخفف من حساسيتك وحاول أن تكون أكثر وضوحا ..

عاطفياً: تتحلى بالقدرة الكافية لسبر أعماق الشريك ومعرفة ما يكنه لك من مشاعر .

صحياً: إعمد إلى مراقبة صحتك وابتعد عن التشنّج الجسدي والفكري .

حظك اليوم الجدي الخميس 22-2-2024

مهنياً: نجمك قوي من الابراج الاكثر حظا الكواكب مجتمعة في برجك بالاضافة الى المشتري المتقدم في الثور طوالع مهمة تخدم مصالحك في هذا اليوم الجيد تحت تاثير القمر من العقرب الذي يفتح أمامك مجالات جديدة وفرصا وحلولا متنوعة ويدعوك إلى بعض التفكير الجدي في موضوع وجودي وحياتي مهم جداً.

عاطفياً: تحاشَ إحراج الشريك ما دامت الأمور لم تصل إلى طريق مسدود، لأن عواقب ذلك قد لا تحتملها لاحقاً.

صحياً: حان الوقت لحسم وضعك الصحي، فالمستقبل غير مطمئن إذا استمرت الأمور على هذا النحو .

حظك اليوم الدلو الخميس 22-2-2024

مهنياً: تخف الحظوظ قليلا مع انتقال القمر الى العقرب اي الى مربع مع برجك بحيث يكون بانتظارك يوما طويلا حاول ان تكون مرنا ودبلوماسيا واعتمد لغة الحوار ، ومن المهم ان تأخذ بعين الاعتبار كل التفاصيل ممنوع الغلط كل الأضواء مسلية عليك مهنيا ماليا واجتماعيا لا تجعل احد يحبط من عزيمتك كن أكثر ثقة بالنفس كما ان تاثيرات بلوتون تزعج مواليد ٤٢ ٥٢ ٦٢ كانون الثاني يناير

عاطفياً: تعيش تقارباً مع أحدهم يطلب منك الحب ويمنحك المزيد من الشغف .

صحياً: تتغلب على جميع المشكلات الصحية وتزداد نشاطاً فتشعر بطاقة كبيرة وبالرغبة في الخروج من البيت والتنزه.

حظك اليوم الحوت الخميس 22-2-2024

مهنياً: الأجواء جيدة جدا لتصحيح وترمم وترطّب الاجواء التأثيرات من العقرب تخدم مصالحك بشكل كبير فتكثر التسهيلات كما سيكون بانتظارك تسوية معينة حاول ان تشتغل عليها اجواء ولا اجمل تساعدك على كافة المستويات ويدعوك الى تكثيف الجهود والقيادة الفرص الدسمة حاول ان تستفيد من نوعية الوقت الدسمة.

عاطفياً: حبيب قديم يعود من الماضي إنما ليدفعك هذه المرة إلى الارتباط بعلاقة عاطفية جدية. .

صحياً: لا تهمل نوعية طعامك ولا تسترسل في السهر فأنت معرّض للإرهاق بسرعة بسبب تعثر الأوضاع .