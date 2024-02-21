انت الأن تتابع خبر اوعي تخفف هدومك .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس الساعات القادمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجرت هيئة الأرصاد الجوية مفاجأة غير متوقعة بشأن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الإثنين 19 فبراير 2024، على مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، في ظل التقلبات الجوية الحالية

وحذرت الهيئة على لسان الدكتورة منار غانم،

عضو المركز الإعلامي من تخفيف الملابس في ظل ارتفاع درجات الحرارة في فترة الظهيرة ضمن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الإثنين 19 فبراير 2024.

حالة الطقس الساعات القادمة

شمال البلاد حتى شمال الصعيد: مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

السواحل الشمالية الغربية: مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

جنوب سيناء وجنوب الصعيد:

دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد: مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة.

جنوب الوجه البحري ومدن القناة:

فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة:

19°C (عظمى) – 12°C (صغرى)

الإسكندرية:

18°C (عظمى) – 10°C (صغرى)

مطروح:

18°C (عظمى) – 10°C (صغرى)

سوهاج:

22°C (عظمى) – 8°C (صغرى)

قنا:

23°C (عظمى) – 10°C (صغرى)

أسوان: