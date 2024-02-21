نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024.

وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية التي رصدتها "بوابة دوت الخليج الإلكترونية"، فإن حالة الطقس اليوم ستكون كالتالي:

هيئة الأرصاد الجوية أفادت أن يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024 سيشهد طقسًا مستقرًا ودافئًا في القاهرة الكبرى، والمناطق الساحلية الشمالية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة مائلة للدفء على السواحل الشمالية، في حين ستكون شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر في معظم مناطق البلاد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 22 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: 20 درجة مئوية.

جنوب سيناء: 25 درجة مئوية.

شمال الصعيد: 23 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: 27 درجة مئوية.

وبالنسبة لحالة الطقس خلال الفترة المقبلة، توقعت هيئة الأرصاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة من يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024 وحتى يوم الإثنين الموافق 26 فبراير 2024.