انت الأن تتابع خبر بالليل يا مدام .. قطع المياه عن هذه الأماكن في الجيزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني عدد من المناطق في محافظة الجيزة، من قطع المياه اليوم الأ{بعاء 21 فبراير 2024، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية، بسب العديد من المواقف والتي منها أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الخطوط

قطع المياه

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، عن قطع المياه، لمدة 6 ساعات ، وذلك اعتبارا من الساعة الساعة الحادية عشر مساء يوم الأربعاء الموافق 21/ 2 / 2024 وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الخميس الموافق 22/ 2/ 2024، بسبب أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 300 مم، والمتعارض مع أعمال محطة مترو المساحة، ضمن أعمال المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الانفاق

أماكن قطع المياه