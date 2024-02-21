انت الأن تتابع خبر لمدة 9 ساعات .. قطع المياه عن هذه المناطق في دمياط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة دمياط ،عبر بيان لها بشأن قطع المياه اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 ، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية.

قطع المياه

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة دمياط ، عبر بيان لها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه لمدة 7 ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً من نفس اليوم ، بسبب أعمال تركيب أجهزة قياس التصرف بخط 800 في منطقة “الإمتداد العمراني”

أماكن قطع المياه