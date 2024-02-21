انت الأن تتابع خبر لمدة 9 ساعات .. قطع المياه عن هذه المناطق في دمياط والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة دمياط ،عبر بيان لها بشأن قطع المياه اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024 ، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية.
قطع المياه
- وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة دمياط ، عبر بيان لها على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قطع المياه لمدة 7 ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً من نفس اليوم ، بسبب أعمال تركيب أجهزة قياس التصرف بخط 800 في منطقة “الإمتداد العمراني”
أماكن قطع المياه
- وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه ، تتمثل في منطقة الامتداد العمراني جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة