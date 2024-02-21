انت الأن تتابع خبر بالأسماء .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في القليوبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني عدد من الأماكن بحي غرب المنصورة في محافظة القليوبية من قطع الكهرباء اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024بسبب الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية والتي من بينها هذه المحافظة

موعد قطع الكهرباء

وأكدت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية في بيان لها على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه ستم قطع الكهرباء لأجل غير مسي بداية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الانتهاء مما يتم القيام به، ، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء