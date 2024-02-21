بسبب ممارساته الإجرامية.. الاتحاد الإفريقي يغلق أبوابه في وجه الكيان الصهيوني الطامع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 10:28 صباحاً - قال مسؤول كبير في الاتحادالإفريقي إن الملف المتعلق باعتماد «إسرائيل» بصفة مراقب مغلق، وأن الاتحاد علق صفة مراقبها.

وذكر إيبا كالوندو، المتحدث باسم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن "إسرائيل لم تكن مدعوة لحضور القمة الإفريقية الأخيرة، وعليه فقد تم طرد وفدها لحضوره بشكل غير رسمي مع بدء المناقشات بين رؤساء دول القارة في أديس أبابا".

وأشار كالوندو إلى أن طرد الوفد الصهـيوني جاء بناءً على تعليق عضوية الكيان كعضو مراقب، مشيرًا إلى أن مسألة عضوية الكيان بالاتحاد لم يتم حسمها رسميًا، وبعد عقد من الجهود الدبلوماسية وسنتين بعد اعتمادها، تم حظر الكيان بشكل نهائي من المنظمة.

وكانت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، قد أعربت عن قلقها بشأن وجود ممثلين عن الكيان في مقر الاتحاد الإفريقي في الأيام الأخيرة. وبالفعل، شوهد يوم الأربعاء السفير الصهـ..يوني لدى إثيوبيا داخل مبنى المقر الرئيسي للاتحاد قبل أن يتم طرده.

هذا ويؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرّف أن رفض التعامل مع الكيان الصهـيوني وقطع كافة السبل أمامه هو أبسط الحلول التي يمكن للعالم أن يقوم بها إنصافًا للقضية الفلسـطينية وأن محاولات الكيان للتسلل إلى الاتحاد الإفريقي تأتي سعيًا وراء كسب تأييد بعض دول القارة الإفريقية خاصة في ظل حالة الرفض الشعبي والرسمي للمارسات الإجرامية التي يرتكبها بحق الأبرياء في قطاع غزة وكامل الأراضي الفلسـ..طينية المحتلة.