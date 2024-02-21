الخشت يشيد بقدرات وأداء المعهد القومي للأورام في علاج الأطفال وقبوله للحالات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 10:28 صباحاً - معهد جامعة القاهرة للأورام يعالج الأطفال طبقا للبروتوكولات العالمية للعلاج ويؤدي دورا إنسانيا وقوميا بدون أي تمييز

د. الخشت يوجه بصرف مكافأة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بقسم علاج الأورام بالإشعاع والطب النووي بالمعهد القومي للأورام

أشاد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بقدرات وأداء المعهد القومي للأورام في مجال علاج الأطفال وقبوله للحالات الصعبة والسرطانات النادرة، منوها بأن مستشفيات أخرى ترفض علاج مثل هذه الحالات، لكن معهد جامعة القاهرة يقبلها ويعالجها طبقًا للبروتوكولات العالمية للعلاج ويؤدي دوره الإنساني والقومي بدون أي تمييز.

ووجه الدكتور الخشت، بصرف مكافأة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بقسم علاج الأورام بالإشعاع والطب النووي بالمعهد القومي للأورام والعيادات الخارجية، تقديرًا لجهودهم غير العادية وأدائهم المتميز وتفانيهم في العمل، وفي ضوء افتتاح جهاز المعجل الخطي الجديد بالقسم.

وتفقد الدكتور محمد الخشت، عددا من أقسام المعهد لمتابعة انتظام وسير العمل والوقوف على جودة وكفاءة الخدمات الطبية المُقدمة لعدد ضخم من المرضى الكبار والأطفال في إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بالأداء المتميز للمعهد القومي للأورام وإدارة المعهد بعمادة د. محمد عبد المعطي سمرة لكونه مستشفى تعليميا متخصصا ومتكاملا لعلاج كافة أنواع الأورام وكافة الأعمار بالمجان، ويقدم خدمات على أعلى مستوى للمرضى.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن هذه المكافأة تأتي في إطار سعي الجامعة لتشجيع وتقدير منتسبيها، وتعتبر جزءًا من استراتيجية جامعة القاهرة لتعزيز روح العمل وتحفيز الكوادر الأكاديمية والإدارية لبذل المزيد من الجهود والتفاني في سبيل رفعة الجامعة والوطن وتحقيق أعلى مستويات التميز التعليمي والبحثي.