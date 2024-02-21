وزير التنمية المحلية يتلقي تقريراً حول متابعة جهود برنامج ” مشروعك ”منذ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 11:25 صباحاً - *اللواء هشام آمنة: تنفيذ 210,7 ألف مشروع بقروض 28 مليار جنيه وتوفير أكثر من 1,7 مليون فرصة عمل*

*وزير التنمية المحلية : " مشروعك" يحقق أعلي نسبة إقراض منذ انطلاقه بإجمالى قروض 200 مليون جنيه خلال شهر يناير 2024*

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لما له من دور كبير في تحقيق وتفعيل خطة الدولة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، وذلك للنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في التنمية والمساهمة في مواجهة البطالة .

تلقي اللواء هشام وزير التنمية المحلية، تقريراً اليوم الأربعاء عن انجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى شهر فبراير 2024 حيث ساهم في تنفيذ 210,7 ألف مشروع بقروض حوالي ٢٨ مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير فرص عمل تجاوزت 1,7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة ، أن تمكين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة في إقامتها ودعم نجاحها يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز الاقتصاد الوطني ، كما تعتبر الشركات الصغيرة من محركات النمو بل وتعتبر العمود الفقري للتوسع الاقتصادي من قبل العديد من الحكومات ، بالإضافة إلى أن الأنشطة والمشروعات المتناهية الصغر خاصة التي تمتلكها المرأة تعد مصدر أساسياً للدخل للأسر للمعيشة، مع الفوائد الاقتصادية والاجتماعية الآخري المحتملة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة منذ إطلاقها مبادرة مشروعك لا تألو جهدا في تقديم الدعم المالي لكل أنواع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديدة والقائمة سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية أو حرفية، وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة كما تعمل على تيسير كافة العقبات للمشروعات الصغيرة لتصل للمنافسة بالأسواق المحلية والعالمية، حيث تقدم حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة من خلال ذراعها التمويلي مشروعك بأسعار عائد تنافسية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء من أصحاب تلك المشروعات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم وضع خطة ورؤية جديدة لمشروعك خلال الفترة المقبلة تستهدف ضخ مزيد من القروض وتوفير التمويل اللازم لأكبر عدد من المشروعات الراغبة في الحصول على قرض ودعمها وسرعة الموافقة عليها و إزالة كافة المعوقات التي تواجهها ، والتيسير في استخراج التراخيص اللازمة ، مشيراً إلى أنّ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية «مشروعك»، يعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع الشباب والمرأة على التقدم للبرنامج، وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون مع بعض عدد من البنوك الوطنية للمساعدة في توفير فرص عمل، وحل مشكلة البطالة، وإتاحة آليات جاذبة لهم، والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.

وقال "وزير التنمية المحلية " إن مشروعك نجح خلال شهر يناير الماضى من تحقيق أعلي نسبة إقراض منذ انطلاقه في 2015 بلغت حوالى 200 مليون جنيه لتنفيذ 852 مشروع ، وأشاد اللواء هشام آمنة بالجهود الكبيرة التي يقوم بها فريق عمل مشروعك بالوزارة والمتابعة علي مدار اليوم مع مديري مكاتب مشروعك بالمحافظات بالإضافة إلي التعاون والتنسيق الجيد مع البنوك الوطنية التي تتعاون مع الوزارة في مشروعك والتي بدأت منذ انطلاق العام الجاري في التوسع في خطط وبرامج دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات بالتعاون مع الوزارة ، وكذا الترويج والمرور علي مكاتب مشروعك للقاء العاملين والراغبين من الشباب في الحصول علي التمويلات اللازمة لمختلف الأنشطة والمشروعات المقدمة وتقديم الدعم المالي والفني و تشجيع الشباب علي ريادة الأعمال بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة .

ولفت اللواء هشام آمنة الى ان مشروعك تمكن خلال الفترة الماضية من التنسيق الفعال والهادف مع منصة " أيادي مصر " التابعة للوزارة والتي نجحت فى دعم المنتجات اليدوية والتراثية وتسويق المنتجات الكترونياً التي نتجت عن المشروعات التى قام بتمويلها مشروعك بالمحافظات ، مما ساهم في تحسين ودعم القدرة التسويقية لهذه المشروعات وزيادة فرص البيع والشراء والمساعدة في الوصول للأسواق وخلق فرص عمل للشباب والمرأة والفتيات فى ظل الأهمية الكبيرة لعمليات التسويق الالكترونى خلال الفترة الحالية.

ووجه وزير التنمية المحلية، القائمين على مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بضرورة الاستمرار في تدريب و رفع مهارات العاملين بوحدات "مشروعك" علي اساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضاً المفاهيم الاساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلي أنه يُوجد 260 مقراً لمشروعك تغطي جميع المراكز الإدارية على مستوى 27 محافظة، لتقديم تسهيلات للمتقدمين أهمها إصدار التراخيص المؤقتة والموافقات، مطالبا الشباب بالتوجه لأقرب وحدة محلية تابعة له لتقديم طلب للحصول على القرض المطلوب، مرفقا به دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، وعدد العمالة والتكلفة المبدئية، و يتم تحديد حجم القرض بعد مراجعة الأوراق وجدوى المشروع، ثم يتم إخطار المتقدم بالموافقة أو الرفض، و يتسلم المتقدم القرض خلال أسبوعين من تقديم الأوراق.

وكلف اللواء هشام آمنة، القائمين على برنامج «مشروعك» بتكثيف تنفيذ الحملات التوعوية عن المشروع خاصة في القرى والريف والجامعات للتعريف بأهمية العمل الحر والإنتاج، وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، وتقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض، وتوفير تدريب فني وإداري لهم، مشيراً إلى أهمية الارتقاء وتقديم الجانب التدريبي للشباب لتطوير المشروعات الصغيرة، وتشجيع فكر العمل الحر، والاستفادة من التجارب الناجحة التي حققها (مشروعك) في المحافظات مع زيادة التركيز على المناطق الأكثر احتياجا ومحافظات الصعيد.