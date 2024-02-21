نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة أسوان يشهد نهائي مسابقة عباقرة المدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة نهائي مسابقة عباقرة المدارس بقصر ثقافة السباعية خلال زيارته للمدينة برفقة الاستاذ الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة السابق والدكتور هشام جمال مستشار رئيس الجامعة للتخطيط والمتابعة

وقد اثني سيادته علي التنظيم الجيد وطالب بتعميمها بمختلف المراكز والمدن للإرتقاء بمستوي العملية التعليمية والثقاقة العامة للنشء حيث يتم تنفيذ هذه المسابقة لرابع عام علي التوالي وبالتنسيق بين مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة كمبادرة لغرس قيم وأخلاق التنافس الشريف ونموذج لتحفيز وتشجيع الطلاب والطالبات على التفوق والإبداع الثقافي والفنى والفكرى والرياضى.

وقد كان عدد المشاركين من المدارس في المرحلة الابتدائية (٤) فرق والمرحلة الاعدادية (٤) فرق والمرحلة الثانوية (٣) فرق وكل فريق مكون من (٨) أفراد عدد (٤) اساسي وعدد (٤) احتياطي

قد فاز في المراحل المختلفة كلا من:-



المرحلة الابتدائية

مدرسة حاجر السباعية

المرحلة الاعدادية

مدرسة فاطمة الزهراء

المرحلة الثانوية

مدرسة الثانوني للتمريض

وقد أقيمت مباراة شرفية بين فريق الثانوي تمريض وفريق الجامعات بمدينة السباعية غرب.

وقد فاز في المباراة الشرفية فريق الجامعات بمدينة السباعية غرب علي فريق الثانوي تمريض.

هذا وقد أثني الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة السابق علي تنظيم هذه المسابقة الرائدة والتي تنمي النشء والإرتقاء بمستوي العملية التعليمية والثقاقة العامة لهم.

فيما أكد الدكتور هشام جمال مستشار رئيس الجامعة عن بالغ سعادته بحضور مثل هذه الفاعليات التي من شأنها أن تنمي وترفع مستوي الفكر لدي النشء في محافظة أسوان.

وفي الختام كرم رئيس الجامعة كل الفرق الفائزة في كافة المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية وفريق الجامعات الفائز في المباراة الشرفية وكذلك السادة القائمين علي تنظيم المسابقة.

وأعلن رئيس الجامعة عن منحة للتدريب علي ريادة الاعمال للفرق الفائزة وطالب من القائمين علي تنظيم هذه المسابقة بضرورة تنفيذها في جامعة أسوان.

جانب من اللقاء جانب من اللقاء