رئيس الأركان يكرم عدد من المتميزين من أبناء القوات المسلحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 12:31 مساءً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة لأنشطة القوات المسلحة ودعم المتميزين من أبنائها بكافة المجالات ، قام الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتكريم الجهاز الفنى والإدارى ولاعبى المنتخب العسكرى للرماية الحاصلين على المراكز الأولى بالبطولة الأفريقية المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024 ، كذلك تكريم عدد من الضباط المتميزين فى المجالات العلمية والبحثية .

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق / أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وتهنئته للمكرمين ، مشيداً بما تم تحقيقه من نجاحات وجهود متميزة فى الإرتقاء بالقوات المسلحة ودورها فى خدمة الوطن ، مؤكداً حرص القوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات التى تمكن أبنائها من تحقيق التميز والريادة بكافة المجالات .

حضر مراسم التكريم عدد من قادة القوات المسلحة .