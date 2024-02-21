من هي المستشارة ياسمين موسى التي ستقود مرافعة مصر أمام العدل الدولية لفضح جرائم الاحتلال؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 12:32 مساءً - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس" أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية ستنطلق في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الساعة 12 ظهراً بتوقيت القاهرة.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن المرافعة ستتقدم بها الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.

والمستشارة ياسمين موسى هي أحد أعضاء مكتب وزير الخارجية، والمستشارة القانونية بمكتب الوزير، حاصلة على الدكتوراة في القانون الدولي من جامعة كامبريدج، ⁠وكان آخر عملها بالخارج مستشارة بالوفد المصري في چنيف.

ومن المقرر أن تشارك مصر اليوم الأربعاء فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.