تفاصيل ضبط عددا من وقائع السرقة ومرتكبيها بمديريتي أمن المنيا والقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (المنيا، القليوبية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



مديرية أمن المنيا



▪ ضبط (4 عاملين خردة "بينهم عميل سىء النية، له معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (2 شاشة تفاعلية) من داخل إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة ثان المنيا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة عن طريق تسلق سور المدرسة وأرشد العميل عن المسروقات.

▪ ضبط (4 أشخاص) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة )مبلغ مالى من حقيبة سيارة ملاكى خاصه بمالك شركة مصوغات) حال توقفها بدائرة قسم شرطة ثان المنيا.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وذلك لسابقة مشاهدتهم للمجنى عليه حال تركه مبالغ مالية بحقيبة السيارة خاصته فإتفقوا على سرقته، حيث قاموا بفتح السيارة بإستخدام عتلة حديدية وأرشدوا عن ( جزء من المسروقات) وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.



مديرية أمن القليوبية



▪ ضبط (عاملَين وطالب) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى- مشغولات ذهبية) من داخل منزل بدائرة مركز شرطة طوخ عقب تكبيل وتكميم مالك المنزل وزوجته "مسنان" والتعدى عليهما بالضرب وإصابتهما وتهديدهما بسلاح نارى.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لعلمهم بإحتفاظ المجنى عليهما بمبالغ مالية ومصوغات ذهبية داخل مسكنهما وأرشدوا عن (جزء من المبلغ المالى- المصوغات الذهبية المستولى عليها)، وأقروا بإنفاق باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

▪ ضبط (عاطل، سائقَين "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة سيارة ملاكى وبداخلها هاتف محمول من مالكها بالإكراه عقب التعدى عليه بالضرب وإصابته بإستخدام أسلحة بيضاء بدائرة قسم شرطة ثان العبور.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأفادوا بتخلصهم من الأسلحة المستخدمة فى إرتكابها، وأرشدوا عن (السيارة والهاتف المحمول "المستولى عليهما")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.