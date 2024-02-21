بحوزته مليون قطعة.. ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (بائع) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية وإتخاذه من مخزن "ملكه" (كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية) مكاناً لتخزين الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه.. وعثر بداخله على (110 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى مليون و100 ألف قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.