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المستشارة القانونية للخارجية المصرية: مجلس الأمن فشل أكثر من مرة في وقف إطلاق النار في غزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 12:32 مساءً - أكدت المستشارة القانونية للخارجية المصرية ياسمين موسى أن مجلس الأمن فشل أكثر من مرة في وقف إطلاق النار في غزة

وأضافت موسى خلال مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة ينتهك مبادئ القانون الدولي، مشيرة أن إسرائل تجعل الحياة في قطاغ غزة مستحيلة.

وأكدت أنه لا يوجد أي أفق سياسي حت الآن لوقف إطلاق النار في غزة، موضحة أن استقرار الشرق الأوسط لا يتحقق إلا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة

وأوضحت أن الفلسطينيون يواجهون عقاباً جماعيا على مدار 75 عاماً.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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