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المستشارة القانونية للخارجية المصرية أمام العدل الدولية: امتداد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بتوسيع الاستيطان غير قانوني

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 12:32 مساءً - قالت ياسمين موسى المستشارة القانونية للخارجية المصرية إن امتداد إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بتوسيع الاستيطان غير قانوني.

وأكدت ياسمين موسى خلال مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في غزة.

 

وقالت المستشارة إن ياسمين موسى إن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وهو ممتد لعدة أنظمة سابقة.

 

وأضافت موسى  أن مجلس الأمن فشل أكثر من مرة في وقف إطلاق النار في غزة

 

وأشارت موسى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة ينتهك مبادئ القانون الدولي، مشيرة أن إسرائل تجعل الحياة في قطاغ غزة مستحيلة.

 

وأكدت أنه لا يوجد أي أفق سياسي حت الآن لوقف إطلاق النار في غزة، موضحة أن استقرار الشرق الأوسط لا يتحقق إلا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة

 

وأوضحت أن الفلسطينيون يواجهون عقاباً جماعيا على مدار 75 عاماً.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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