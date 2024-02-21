حزب الوفد :كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية قادرة على تغيير الرأى العام

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 01:29 مساءً - قال النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن كلمة الدكتورة ياسمين موسى ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، اليوم، من خلال التقدم بأدلة حاسمة تكشف الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي، خطوة تاريخية لفضح تل أبيب أمام العالم أجمع، وتبرهن من الذى يعرقل سير دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ اندلاع العدوان في إكتوبر الماضي.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إلى أن مصر استندت إلى أدلة كشفت أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، لكن في الوقت ذاته فإن الجانب الآخر مغلق أمام تدفق قوافل الإغاثة، موضحا أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت أكبر قدر من المساعدات المارة إلى غزة، مقارنة بالدول العربية والغربية فقد تجاوزت حصة مصر من إجمالي تلك المساعدات نحو 80%.

وأكد أن المذكرة التي تقدمت بها مصر ضد إسرائيل، وتم مناقشتها اليوم أمام دول العالم، تسهم في تغيير الرأي العالمي والذى تحول من مؤيد إلى معارض، وداعم قوى للقضية الفلسطينية، وهذا يعد انتصار كبير يضاهى العقوبات التي نأمل أن تصدر ضد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.