المنطقة الشمالية العسكرية تطلق حملة "بلدك معاك" لدعم الأسر الأكثر احتياجا

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أحمد جودة - القاهرة - انطلاقًا من المسئولية المجتمعية للقوات المسلحة قامت المنطقة الشمالية العسكرية بإطلاق حملة " بلدك معاك " لدعم الأسر الأكثر إحتياجًا من أبناء المحافظات التى تقع بنطاق المسئولية، وذلك بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى.

وتضمنت المرحلة الأولى من الحملة توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية والمنزلية على عدد ( 332 ) أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، وشملت الأسر عدد ( 108 ) أسرة بمحافظة الأسكندرية و( 83 ) أسرة بمحافظة البحيرة و( 71 ) أسرة بمحافظة الغربية و( 70 ) أسرة بمحافظة كفر الشيخ.

وأكد اللواء أح / هشام حسنى حسن قائد المنطقة الشمالية العسكرية خلال مراسم تدشين الحملة على المسئولية المجتمعية التى تقوم بها القوات المسلحة تجاه أبناء الشعب المصرى بمختلف فئاته، مشيرًا إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع مختلف الجهات المانحة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات نطاق المسئولية لخدمة المواطنين وتوفير إحتياجاتهم خلال الفترة المقبلة.

فيما أعربت الأسر عن عميق شكرهم وإمتنانهم لما تقدمه الدولة ومؤسساتها الوطنية من جهود لتلبية مطالبهم وإحتياجاتهم والتخفيف من وطأة الأعباء الإقتصادية الراهنة.

حضر المراسم محافظوا الأسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى المشاركة فى الحملة.