رئيس أركان حرب القوات المسلحة يكرم عددا من المتميزين من أبناء القوات المسلحة

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أحمد جودة - القاهرة - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة لأنشطة القوات المسلحة ودعم المتميزين من أبنائها بكافة المجالات، قام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بتكريم الجهاز الفنى والإدارى ولاعبى المنتخب العسكرى للرماية الحاصلين على المراكز الأولى بالبطولة الأفريقية المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024، كذلك تكريم عدد من الضباط المتميزين فى المجالات العلمية والبحثية.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق / أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وتهنئته للمكرمين، مشيدًا بما تم تحقيقه من نجاحات وجهود متميزة فى الإرتقاء بالقوات المسلحة ودورها فى خدمة الوطن، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات التى تمكن أبنائها من تحقيق التميز والريادة بكافة المجالات.

حضر مراسم التكريم عدد من قادة القوات المسلحة.