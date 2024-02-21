النائب علاء عابد: مرافعة مصر أمام العدل الدولية استمرارا لدورها الداعم للقضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 02:26 مساءً - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، إن مرافعة مصر أمام العدل الدولية، خطوة قوية في سبيل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وأوضح النائب علاء عابد، أن التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية، يعد استكمالاً لإجراءات الدعم المتواصل من جانب مصر للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ، والدور المصري لا مجال للمزايدة عليه على كل الأصعدة ومنذ بداية هذه القضية وحتى هذه اللحظة.

وأكد رئيس نقل النواب، أن هذه المرافعة كشفت خطورة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي ترقى إلى جرائم حرب، لافتا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تدعم الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتابع رئيس نقل النواب، أن محكمة العدل الدولية ستصدر رأيًا عادلاً يُلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمه، مشيرا إلى أن دور مصر يتكامل على عدة أصعدة تجاه القضية الفلسطينية، سواء الصعيد السياسي أو الإنساني والإغاثي أو الاقتصادي أو العسكري، ومؤخرا يتم استكماله بالمسار القانوني، لتشارك بمذكرة ومرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية.