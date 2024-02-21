«وكيل الأوقاف» محذرا من التنمر: قد تسخر من ولي لله على الأرض

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 03:32 مساءً -

حذر الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة الإسلامية، من السخرية أو التنمر من الناس، قائلا: «ربنا أخبرنا أن أكرمكم عند الله اتقاكم وليس أجملكم شكلا وجسما وطولا».

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة الإسلامية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع علي فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "اوعى تتنمر على احد يمكن ان يكون ولى لله، فالله أخفى اوليائه في عباده، فبلاش تنظر لأحد نظر سوء يمكن ولي لله".

وأضاف: "بقول لكل من اكرمه الله بطفل من اصحاب الهمم، انت معاك نعمة من الله حافظ عليها وارعاها حق رعاية".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.