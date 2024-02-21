السفير المصري يسلم خطاب التهنئة الموجه من الرئيس السيسى إلى رئيس ليبيريا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 04:28 مساءً - استقبل رئيس جمهورية ليبيريا Joseph Nyuma Boakai السفير أحمد عبد العظيم سفير جمهورية مصر العربية لدى ليبيريا، في 20 فبراير 2024، حيث قام السفير المصري بتسليم خطاب التهنئة الموجه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الليبيري بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، وقد حضرت المقابلة السيدة وزيرة الخارجية الليبيرية.

هذا، وقد نقل السفير المصري تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس جمهورية ليبيريا، كما أكد على تطلع الجانب المصري لتعزيز أطر التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة خلال الفترة القادمة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في المجالات ذات النفع المشترك للجانبين، والعمل على توسيع أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات وخاصة تعزيز مستويات التبادل التجاري بين البلدين.

من جانبه، أعرب الرئيس الليبيري عن خالص شكره وامتنانه للسيد رئيس الجمهورية، راجيًا نقل خالص تحياته للرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أبدى اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وليبيريا، مشيدا بالدور التاريخي والريادي لمصر في القارة الإفريقية. وشدد على شكره للحكومة المصرية على ما يتم تقديمه من كافة أوجه الدعم الفني والدورات التدريبية المقدمة للجانب الليبيري، والتي تهدف إلى بناء قدرات الكوادر في كافة القطاعات، وبما يشكل إضافة فعالة وحقيقية لخطط التنمية الوطنية الليبيرية.