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وزير التعليم العالي ينعي طلاب الجامعة المصرية الروسية وجامعة بدر بالقاهرة ويطمئن...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 04:28 مساءً - يتقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، بخالص العزاء في وفاة 5 من طلاب الجامعة المصرية الروسية وجامعة بدر بالقاهرة، إثر حادث تصادم لأتوبيس خاص كان يُقل الطلاب صباح اليوم مع سيارة نقل، داعين الله لهم بخالص الرحمة والمغفرة.

كما تواصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع إدارة الجامعتين؛ للاطمئنان على الطلاب المصابين، والتأكيد على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم.

جدير بالذكر أن حادث التصادم وقع بين الأتوبيس الخاص وسيارة نقل، على طريق (جنيفة - الروبيكي) في اتجاه السويس على الطريق الإقليمي، وأسفر عن وفاة السائق و5 طلاب وإصابة 12 طالبًا من الجامعتين.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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