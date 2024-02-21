وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره البرازيلي بريو دي جانيرو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 04:28 مساءً - عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، مباحثات مع نظيره البرازيلي مورو فييرا، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى ريو دي جانيرو.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبوزيد في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس/ تويتر»: «سعي مشترك نحو تعزيز ودعم العلاقات الثنائية، وترفيعها لمستوى الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبرازيل».

ويقوم وزير الخارجية حاليا بزيارة إلى ريو دي جانيرو للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن المشاركة المصرية تأتي تلبية للدعوة التي وجهتها الرئاسة البرازيلية للمجموعة لمصر للمشاركة في اجتماعاتها خلال العام الجاري، والتي تعد المشاركة الرابعة لمصر، حيث سبق لها المشاركة ثلاث مرات كضيف على المجموعة، وذلك خلال أعوام 2016، 2019، 2023.

ومن المقرر أن يتحدث شكري خلال جلسة عمل حول دور مجموعة العشرين في التعامل مع الأزمات الدولية، وجلسة أخرى حول إصلاح الحوكمة العالمية.