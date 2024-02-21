وزير الخارجية الأسبق: مرافعة مصر أمام العدل الدولية كشفت الوجه القبيح لإسرائيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 04:29 مساءً - قال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، إن مرافعة الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، جاءت على أعلى مستوى من الحكمة والدقة والرصانة، فضلا عن استخدام اللغة القانونية السليمة التي استندت إليها المذكرة للكشف عن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن هذه المذكرة جاءت استكمالًا للعمل السياسي الممنهج الذى تقوده مصر من أجل دعم القضية الفلسطينية بمنأى عن مفهوم الدعاية أو العمل على تحسين صورة ما، لكنها جاءت مبنية على حقائق قانونية تكشف الوجه الإسرائيلي القبيح أمام العالم أجمع.

وأوضح أن موقف مصر أمام محكمة العدل الدولية، جاء استكمالاً لتحركات مصر من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، في أطر مختلفة ومنها اليوم الإطار القانوني الذى يعزز جهود مصر في حلحلة القضية الفلسطينية والتصدى لانتهاكات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لم تستغل القضية الفلسطيينية من أجل تحقيق مصالح وأهداف عسكرية أو استراتيجية بالمنطقة.