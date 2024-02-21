حزب المستقلين: مرافعة مصر أمام محكمه العدل "تاريخية" وأكدت الموقف المصري دون مواربة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 04:29 مساءً - أكد حزب المستقلين الجدد، أن مرافعة مصر اليوم الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية، كانت تاريخية، وكاشفة لكل جوانب القضية الفلسطينية.

وقال دكتور هشام عناني، رئيس الحزب: "المرافعة أكدت على الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية دون مواربة، وذلك أمام كل عالم، وأن الموقف المصري لم يتغير في توجهه بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، منذ بداية القضية وحتى الأن".

واضاف: المرافعة اشتملت على تفنيد كامل للجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، منذ احتلال إسرائيل للضفة والقطاع عام ١٩٦٧، بالادلة والبراهين القانونية.

وأوضح رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الموقف المصري وضع الأمور عند مسمياتها الحقيقية، عندما وصف إسرائيل، وسياسيتها ضد الفلسطينين بالاحتلال والاستعمار، في دلالة واضحة بالرفض المطلق لتللك الممارسات، والتنديد الكامل بسياسات الاستيطان والتمييز العنصري والإبادة الجماعية.

ويؤكد المستقلين الجدد، أن مرافعة مصر، هي استكمال للدور المصري الرافض لتصفية القضية، والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته علي أرضه، كما أن استمرار العدوان الإسرائيلي علي الشعب الفلسطيني، هو أمر يجب وقفه والتصدي له من كل دول العالم، طبقا للقوانين والمواثيق الدولية.