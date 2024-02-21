رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب: كل التحية والتقدير لممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 04:29 مساءً - وجهت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، تحية اعتزاز وتقدير نيابةً عن كل السيدات مصريات، إلى المستشارة ياسمين موسى، ممثلة مصر، أمام محكمة العدل، والتي قدمت مرافعة تاريخية ومتكاملة نُصرةً لأشقائنا في فلسطين.

وقالت: إن مصر تؤكد يومًا بعد الآخر، أنها باتت تمثل ضمير العالم الإنساني الذي يحمل راية السلام، ويعمل جاهدًا لإحلاله في شتى بقاع الأرض، سعيًا نحو خلق مجتمعات آمنة ومستقرة وشعوب محبة للسلام.

وأشارت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إلى شعورها بالفخر والاعتزاز، بثقل وقوة المرافعة، والتي نبعت من صلابة الدولة المصرية، حيث قدمت للمحكمة صورة حقيقية لبشاعة الاحتلال الصهيوني، وممارساته الإجرامية في فلسطين.

وأوضحت نورا علي، أن المرافعة تمثل استمرارًا لجهود مصر الداعمة للقضية، ورد قاطع ضد كل من يشكك في حجم هذه الجهود العظيمة واللامحدودة، ورسالة تأكيد بأن الصمت بات يمثل انتهاكًا ومشاركةً في هذا العدوان، الذي سيؤدي حتمًا لمنطقة مليئة بالعنف والصراعات.