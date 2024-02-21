نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "وزارة الإنتاج الحربي" تشارك بفاعلية في المعارض الدولية والمحلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر بأنه تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الحرص على قيام الجهات التابعة للوزارة بالمشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي؛ ستشارك شركات الإنتاج الحربي خلال الفترة المقبلة بعدد من منتجاتها المدنية بمعرض القاهرة الدولي السابع والخمسون، والمقرر إقامته بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدنية نصر خلال الفترة من 29 فبراير الجاري حتى 9 مارس 2024.

أوضح "بكر" أن شركات الإنتاج تستعد للمشاركة في معرض القاهرة الدولي بالعديد من المنتجات المدنية التي تخدم قطاع الأسرة ومنها ( المراوح الكهربائية بأنواعها المختلفة – أدوات المائدة والمطبخ المصنعة من الاستنالس ستيل – أثاث خشبي – أجهزة الإطفاء – غسالات و تكييفات – بوتاجازات – سخانات – ثلاجات)، ويعد معرض القاهرة الدولي حدث تجاري راسخ يسهم في تحقيق المنافسة بين الشركات والتي ينتج عنها رفع جودة المنتجات وتقديمها بأسعار منافسة، لذا اهتمت الوزارة بالمشاركة في المعرض حيث أن منتجاتها تتمتع بجودة عالية بأسعار منافسة.