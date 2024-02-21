نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثلاثاء.. “الصحفيين” تعقد ندوة لمناقشة كتاب "الزهايمر لص الذاكرة ما بين الوقاية والتعايش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب "الزهايمر لص الذاكرة ما بين الوقاية والتعايش" للكاتبة الصحفية هبة حسين، يشارك فى الندوة الدكتور أميمة مدكور استشارى وزميل علم النفس الأكلينيكى للمسنين جامعه عين شمس، الدكتورة غادة مراد أستاذ التمريض النفسى بجامعة عين شمس وأمين عام جمعية "الزهايمر مصر"، ويدير الندوة الكاتب الصحفى هانى زايد. تُقام الندوة فى الساعة السادسة مساء الثلاثاء 27 فبراير 2024م، في قاعة طه حسين بالدور الرابع بمقر النقابة.