شيخ الأزهر يستقبل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق ويتناقشان حول الوضع الحالي في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 05:25 مساءً - شيخ الأزهر: أتألم من تطبيع واعتياد مشاهد قتل الشهداء في غـ ـزة حتى أصبح البعض يتابع أخبارها وهو يتناول وجباته الغذائية اليومية أمام شاشات التليفزيون

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الأربعاء بمشيخة #الأزهر، السيد فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق.

وقال فضيلة الإمام الأكبر إنني أتألم كثيرًا من استمرار الوضع الحالي في غـ ـزة في ظل هذا الصمت العالمي غير الإنساني وغير المبرر والبالغ الضعف، وأكثر ما يؤلمني هو ما نراه من تطبيع واعتياد على مشاهد قتل الشهداء من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب الأبرياء، وقصف النازحين والمستشفيات وسيارات الإسعاف والملاجئ والمخيمات، حتى أصبح البعض يتابع أخبار هذا العدوان الدموي ويشاهد مقاطع القصف والقتل وهو يتناول وجباته الغذائية اليومية أمام شاشات التليفزيون، في سلوك يدلل على فقدان كثير منا الإحساس بمعاناة الفلسطينيين، وعدم الاكتراث لهذه الدماء البريئة التي تسكب كالشلالات.

وأضاف فضيلته أن التحدي الأكبر الذي تعانيه أمتنا العربية هي المحاولات الخارجية التي تستهدف طمس كل فرص الائتلاف العربي والوحدة العربية وتحقيق الوفاق بين نسيج هذه الأمة، على الرغم من إيمان الجميع بأن الوعي العربي هو ما نراهن عليه في وقف هذا العدوان الصهـيونـي، وقد أثبت هذا العدوان أن القضية الفلسـ ـطـ ـينية محفورة في قلوب ووجدان وعقول جماهير الشعوب العربية والإسلامية حول العالم.

من جانبه، قال السيد فؤاد السنيورة، إن الوضع في غـزة له انعكاسات على كل البلدان العربية، وبخاصة مصر والأردن ولبنان الأكثر تأثرًا من هذا العدوان، وهو تحدٍّ كبير يواجه أمتنا العربية والإسلامية، في ظل محاولات الكيان الصهــيونــي لتصفية القضية الفلســطــينية، مشيرًا إلى أن المخرج من هذه الأزمة لن يكون إلا بإعادة ترتيب البيت العربي، واستعادة ضبط البوصلة العربية تجاه القضية الفلسـطــينية، وتوجيه الدفة للتعريف بحقوق الشعب الفلسـطــيني خاصة على المستوى العالمي، والاتحاد والتضامن للوقف الفوري لهذا العدوان الصهـيونـي على غــزة.