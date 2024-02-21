نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غلق باب التسجيل الإلكتروني لاستمارات دخول اختبارات الثانوية العامة غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، باب التسجيل الإلكتروني للاستمارات الإلكترونية للتقدم للامتحانات لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2023/2024م، على الموقع الإلكتروني غدا الخميس القادم 22 فبراير الجاري، عبر الرابط التالي:

https://moe-register.emis.gov.eg/

وبدأت المدارس الثانوي، في استلام الاستمارات من الطلاب لمراجعة بيانتها وتسليمها للكنترولات لتجهيز بطاقات أرقام جلوس الطلاب استعدادا لعقد اللجان الامتحانية.



ووجهت الوزارة الطلاب بضرورة التأكد من توضيح كافة المواد التي سيتم الامتحان فيها بالاستمارات الإلكترونية، وهي كالآتي:



أولًا: بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.



ثانيًا: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (العلوم): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ثالثا: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية (الرياضيات): اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.



وشددت الوزارة على جميع الجهات المعنية الالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان ولا يسمح بقبول أية استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.