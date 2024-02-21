نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشار وزير الاتصالات: 66 شركة تكنولوجية ناشئة تحقق صادرات بقيمة 500 مليون دولار سنويًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب، إن توجه الشركات التكنولوجية عالميا هو كيف تستغل التكنولوجيا لكي تكون صاحبة ملكية فكرية وتصميم يحقق لها أرباح كبيرة في المستقبل.

وأوضح الفرق بين الشركات الصناعية التقليدية وشركات التكنولوجيا ان التصنيع التقليدي لا يحقق مكاسب كبيرة في حين ان التصنيع القائم على منتجات تكنولوجية يحقق مكاسب مضاعفة للشركات.

وضرب عثمان مثالًا بشركات مثل أبل وواتسآب، وانستجرام، مشيرًا إلى أن واتساب تم إنشائها عام 2009 بربع مليار دولار، وتم بيعها في يوليو 2013 مقابل 19 مليار دولار، موضحًا أن سعرها تضاعف 20 مرة في 5 سنوات، وهذا هو قيمة الابتكار والتطوير في شركات التكنولوجيا.

وأوضح حسام عثمان، أن سباق الذكاء الاصطناعي ينمو بشكل متسارع يصل إلى 100 ضعف في العام، مؤكدًا أنه في ذورة التطور والدول التي لن تلحق هذا التطور سيكون لديها فجوة كبيرة لن تستطيع تعويضها.

ولفت "عثمان" إلى أن حجم الإستثمار في الذكاء الاصطناعي التقليدي بلغ 150 مليار دولار وفقًا لأحدث الدراسات الصادرة، مؤكدًا أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت تدخل في كافة المجالات.

وأضاف "عثمان" أن قيمة الشركات الناشئة الموجودة في مصر 8.3 مليار دولار، مؤكدا أن حجم التمويل الداخل للشركات الناشئة العام الماضي فقط هو 500 مليون دولار وهو معدل اقل من بعض السنوات السابقة نتيجة لبعض الظروف ومستهدف زيادته في السنوات المقبلة.

وأوضح وجود 66 شركة ناشئة في مجال النظم المدمجة وأشباه المواصلات تضم 8000 موظف ووصلت صادراتها نحو 500 مليون دولار ومستهدف ان تصل صادرتها إلى 1.5 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أنهم يتلقون عروض يومية لنقل مقرتها من مصر لدول أخرى.

وتحدّث الدكتور حسام عثمان عن مبادرة مستقبلنا رقمي، مؤكدًا أنه تم تخريج 35.4 ألف فريلانسر في مجالات متعددة، يحققون دخل بقيمة 176.5 مليون دولار سنويًا.

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