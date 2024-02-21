ضبط شخص يتاجر بالأقراص المخدرة عبر السوشيال ميديا وبحوزته 110 ألف قرص

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 06:32 مساءً -

إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم، وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد والأقراص المخدرة والمؤثرة لحماية المجتمع، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام أحد الأشخاص بالإتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وتم تحديد المذكور وضبطه بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة وبحوزته 110 ألف قرص مؤثر، 2700 قرص مخدر، 79 لاصق مخدر، ومبلغ مالى.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3,25 مليون جنيه تقريباً.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.