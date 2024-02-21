نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الأوقاف ترسل لحوم لأهالينا بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلمت وزارة الأوقاف المصرية (4 طن) لحوم صباح اليوم 21/ 2/ 2024م للهلال الأحمر لتسليمها لأهالي غزة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمساعدة أهالي غزة، حيث قررت وزارة الأوقاف المصرية تقديم دفعة مساعدات إضافية جديدة لأهالي غزة عبارة عن 100 طن سلع غذائية من مشروع صكوك الإطعام، و20 طن لحوم يتم إرسالها عاجلًا قبل بداية شهر رمضان 1445هــ.

ليصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة 70 طنًا من لحوم الإطعام و320 طنًّا من السلع الغذائية، فضلًا عن ثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، وستين مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من مائة وعشرة ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية.

مساعدات وزارة الأوقاف لأهالينا بغزة

مساعدات وزارة الأوقاف لأهالينا بغزة

مساعدات وزارة الأوقاف لأهالينا بغزة