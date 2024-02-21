نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيئة تسلم ٦ خطوط فرز بمصنع معالجة وتدوير المخلفات بمدينة دفرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بسرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية، لتطوير منظومة إدارة المخلفات بمحافظات الجمهورية، وفى إطار ملحق عقود الاتفاق الموقع بين وزارات (البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والتنميةالاقتصادية والانتاج الحربى) لتنفيذ مشروعات المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة من البنية التحتية لمنظومة المخلفات، والمتضمن رفع كفاءة عدد (٦) خطوط بمصنع تدوير المخلفات البلدية الصلبة بمدينة دفرة - مركز طنطا - محافظة الغربية، تم التسليم النهائى لعدد ٤ خطوط فرز (٢ خط السادات و٢ خط دفرة الجديد)، كما تم التسليم الابتدائى لعدد ( ٢ خط دفرة القديم)، وذلك بمجمع مصانع دفرة لمعالجة وتدوير المخلفات بمحافظة الغربية .

وفى سياق متصل تم التسليم الابتدائى للمدفن الصحى الآمن بمدينة سفاجا إلى محافظة البحر الاحمر. وذلك من خلال اللجنة الفنية المختصة بتسيير ومتابعة واستلام الاعمال بما يضمن تنفيذ بنود كافة الاعمال الواردة بملحق عقود المراحل الاربعة من البنية الاساسية للمنظومة على مستوى المحافظات.

حيث يتكون المدفن من خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح، والعديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، وغرفة للمولدات تحتوي على ٢ مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة انارة وخزانات للمياه، بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود، وايضا شبكة مواسير لتجميع سائل الرشيح، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة، ويحاط المدفن بشبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن هذا يأتى فى اطار دعم البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري وتغير المناخ.