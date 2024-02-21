نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح فصل مجتمعي لتمكين الأطفال المتسربين من التعليم بمدينة العمال بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة فصل مجتمعى بالتعاون مع جمعية تكاتف للتنمية وهيئة البورصة المصرية للتنمية المستدامة، فصل التسرب من التعليم، وذلك بمدرسة نجيب محفوظ بمدينة العمال بحى إمبابة.

وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الجهود لمواجهة التسرب من التعليم.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن افتتاح الفصل المجتمعى يهدف لتمكين الأطفال المتسربين من التعليم من أهالى إمبابة في الالتحاق بالمنظومة التعليمية.

كما أكدت عبدالحليم على حرص محافظة الجيزة على إتاحة فرصة التعلم لكافة المواطنين بمختلف أعمارهم تنفيذا لرؤية الدولة ٢٠٣٠.

رافق نائب المحافظ أشرف بكر رئيس حى إمبابة وميراي نسيم رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية وممثلى هيئة البورصة المصرية ووكيل مديرية التربية والتعليم يالجيزة ومدير إدارة شمال التعليمية ومدير إدارة التعليم المجتمعى.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء