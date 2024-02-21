وزير الخارجية يلتقي لافروف على هامش اجتماع وزراء خارجية «العشرين» بالبرازيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 07:29 مساءً - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، الأربعاء، مع سيرجى لافروف وزير خارجية روسيا، فى إطار المقابلات التى يعقدها على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين فى ريو دى جانيرو، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس".

أشار السفير أحمد أبو زيد إلى وجود جهد مشترك نحو تعزيز العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة، وتنسيق مشترك حول التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح المتحدث الرسمى أن المشاركة المصرية تأتى تلبية للدعوة التى وجهتها الرئاسة البرازيلية للمجموعة لمصر للمشاركة فى اجتماعاتها خلال العام الجارى، وهى تعد المشاركة الرابعة لمصر، حيث سبق لها المشاركة ثلاث مرات كضيف على المجموعة، وذلك خلال أعوام 2016 و2019 و2023.

هذا، ومن المقرر أن يتحدث سامح شكرى خلال جلسة عمل حول دور مجموعة العشرين فى التعامل مع الأزمات الدولية، وجلسة أخرى حول إصلاح الحوكمة العالمية، كما سيعقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول الأعضاء والدول المدعوة للمشاركة فى الاجتماعات.