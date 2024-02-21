أول لقطات من مسلسل «نورة» قبل طرحه في السباق الرمضاني (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 07:29 مساءً - طرحت منصة «Watch it» فيديو من اللقطات الأولى لمسلسل الأنيميشن «نورة»، المقرر عرضه عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية في السباق الرمضاني المقبل.

وكتبت الصفحة الرسمية للمنصة الرقمية على الفيديو الذى نشرته عبر فيس بوك: «نورة عندها حلم ومصممة تحققه»، ومن المرجح أن يدور المسلسل عن نصائح عائلية اجتماعية للفتاة «نورة».

سبق وطرحت الصفحة الرسمية لمنصة «Watch it» الرقمية، عبر حساباتها الرسمية بمنصات السوشيال ميديا المختلفة، صورا من كواليس مسلسل عتبات البهجة للنجم القدير يحيى الفخراني، والمقرر عرضها في السباق الرمضاني المقبل عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.