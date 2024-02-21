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وظائف مستشفيات جامعة جنوب الوادي 2024 .. إليكم الشروط والأوراق المطلوبة

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رياض - احمد صلاح - أعلن الجهاز القومي للتنظيم والإدارة عن توفر 68 وظيفة لأطباء أساسيين من الدرجة الثالثة التخصصية في مستشفيات جامعة جنوب الوادي، التابعة لوزارة التعليم العالي.

  • في إطار الخدمات اليومية التي يقدمها موقع “دوت الخليج” سوف نقوم بالكشف عن كافة تفاصيل وظائف مستشفيات جامعة جنوب الوادي

شروط وظائف مستشفيات جامعة جنوب الوادي

  • الجنسية: مصري الجنسية.
  • المؤهل: خريج كلية الطب والجراحة بجامعة جنوب الوادي.
  • السن: ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا.
  • الخبرة: لا يكون قد مضى عليه أكثر من سنتين من تاريخ الانتهاء من مدة امتياز التدريب.
  • لا يسمح بالتقدم لهذه الوظائف لمن سبق ترشحه لوظيفة طبيب مقيم في تخصص آخر بمستشفيات قنا الجامعية أو معيد بكلية الطب.
  • يجب ملء جميع الرغبات بالاستمارة الخاصة، ولا ينظر لأي استمارة غير مكتملة الرغبات، ولا يسمح بتغيير الرغبات أو سحبها بعد تسليمها إلي إدارة شئون الأطباء.
  • وتقدم الطلبات بإدارة شئون الأطباء بالمستشفيات الجامعية، باسم المدير التنفيذي للمستشفيات، وذلك خلال الفترة من 21 فبراير الجاري حتى 6 مارس المقبل.

المستندات المطلوبة في وظائف مستشفيات جامعة جنوب الوادي 2024

  • صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
  • صورة من شهادة الميلاد.
  • صورة من شهادة البكالوريوس.
  • صورة من شهادة امتياز التدريب.
  • صورة من شهادة التجنيد (للذكور).
  • صور شخصية حديثة.
  • صورة من شهادة التقديرات الدراسية.
  • صورة من شهادة اللغة الإنجليزية.

نصائح للمتقدمين في وظائف مستشفيات جامعة جنوب الوادي 2024

  • تأكد من استيفائك جميع الشروط قبل التقديم.
  • جهز جميع المستندات المطلوبة.
  • اقرأ الاستمارة بعناية قبل ملئها.
  • تأكد من كتابة جميع البيانات بشكل صحيح.
  • قدم طلبك في الوقت المحدد.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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