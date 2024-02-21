انت الأن تتابع خبر وظائف مستشفيات جامعة جنوب الوادي 2024 .. إليكم الشروط والأوراق المطلوبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الجهاز القومي للتنظيم والإدارة عن توفر 68 وظيفة لأطباء أساسيين من الدرجة الثالثة التخصصية في مستشفيات جامعة جنوب الوادي، التابعة لوزارة التعليم العالي.

في إطار الخدمات اليومية التي يقدمها موقع “دوت الخليج” سوف نقوم بالكشف عن كافة تفاصيل وظائف مستشفيات جامعة جنوب الوادي

شروط وظائف مستشفيات جامعة جنوب الوادي

الجنسية: مصري الجنسية.

المؤهل: خريج كلية الطب والجراحة بجامعة جنوب الوادي.

السن: ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا.

الخبرة: لا يكون قد مضى عليه أكثر من سنتين من تاريخ الانتهاء من مدة امتياز التدريب.

لا يسمح بالتقدم لهذه الوظائف لمن سبق ترشحه لوظيفة طبيب مقيم في تخصص آخر بمستشفيات قنا الجامعية أو معيد بكلية الطب.

يجب ملء جميع الرغبات بالاستمارة الخاصة، ولا ينظر لأي استمارة غير مكتملة الرغبات، ولا يسمح بتغيير الرغبات أو سحبها بعد تسليمها إلي إدارة شئون الأطباء.

وتقدم الطلبات بإدارة شئون الأطباء بالمستشفيات الجامعية، باسم المدير التنفيذي للمستشفيات، وذلك خلال الفترة من 21 فبراير الجاري حتى 6 مارس المقبل.

المستندات المطلوبة في وظائف مستشفيات جامعة جنوب الوادي 2024

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من شهادة البكالوريوس.

صورة من شهادة امتياز التدريب.

صورة من شهادة التجنيد (للذكور).

صور شخصية حديثة.

صورة من شهادة التقديرات الدراسية.

صورة من شهادة اللغة الإنجليزية.

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