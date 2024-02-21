انت الأن تتابع خبر وظائف مستشفيات جامعة جنوب الوادي 2024 .. إليكم الشروط والأوراق المطلوبة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلن الجهاز القومي للتنظيم والإدارة عن توفر 68 وظيفة لأطباء أساسيين من الدرجة الثالثة التخصصية في مستشفيات جامعة جنوب الوادي، التابعة لوزارة التعليم العالي.
- في إطار الخدمات اليومية التي يقدمها موقع “دوت الخليج” سوف نقوم بالكشف عن كافة تفاصيل وظائف مستشفيات جامعة جنوب الوادي
شروط وظائف مستشفيات جامعة جنوب الوادي
- الجنسية: مصري الجنسية.
- المؤهل: خريج كلية الطب والجراحة بجامعة جنوب الوادي.
- السن: ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا.
- الخبرة: لا يكون قد مضى عليه أكثر من سنتين من تاريخ الانتهاء من مدة امتياز التدريب.
- لا يسمح بالتقدم لهذه الوظائف لمن سبق ترشحه لوظيفة طبيب مقيم في تخصص آخر بمستشفيات قنا الجامعية أو معيد بكلية الطب.
- يجب ملء جميع الرغبات بالاستمارة الخاصة، ولا ينظر لأي استمارة غير مكتملة الرغبات، ولا يسمح بتغيير الرغبات أو سحبها بعد تسليمها إلي إدارة شئون الأطباء.
- وتقدم الطلبات بإدارة شئون الأطباء بالمستشفيات الجامعية، باسم المدير التنفيذي للمستشفيات، وذلك خلال الفترة من 21 فبراير الجاري حتى 6 مارس المقبل.
المستندات المطلوبة في وظائف مستشفيات جامعة جنوب الوادي 2024
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
- صورة من شهادة الميلاد.
- صورة من شهادة البكالوريوس.
- صورة من شهادة امتياز التدريب.
- صورة من شهادة التجنيد (للذكور).
- صور شخصية حديثة.
- صورة من شهادة التقديرات الدراسية.
- صورة من شهادة اللغة الإنجليزية.
نصائح للمتقدمين في وظائف مستشفيات جامعة جنوب الوادي 2024
- تأكد من استيفائك جميع الشروط قبل التقديم.
- جهز جميع المستندات المطلوبة.
- اقرأ الاستمارة بعناية قبل ملئها.
- تأكد من كتابة جميع البيانات بشكل صحيح.
- قدم طلبك في الوقت المحدد.