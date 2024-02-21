انت الأن تتابع خبر عاجل .. التعليم تكشف عن موعد امتحانات شهر فبراير 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت المديريات والإدارات التعليمية في جميع أنحاء مصر إعلان جداول امتحانات شهر فبراير 2024 لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي للصف الثاني الثانوي.

يأتي ذلك تنفيذاً للقرار الوزاري رقم 168 الذي ينص على عقد امتحانين شهريين للترم الثاني، يتم احتساب الدرجة الأعلى منهما لتقييم طلاب المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

وأكدت المديريات والإدارات التعليمية أن امتحانات شهر فبراير 2024 لصفوف النقل ستُعقد نهاية الشهر الحالي، وأن هذه الامتحانات ليست موحّدة، بل يتم عقدها تحت إشراف التوجيه المختص ويكون معلم المادة هو المسئول عن وضع الامتحان وتصحيحه.

وأوضحت الإدارات التعليمية أن الامتحان سيشمل ما تم تدريسه خلال شهر فبراير فقط، وسيُعقد خلال اليوم الدراسي ويكون فترة دراسية واحدة فقط، مع عدم الأخلال باليوم الدراسي أو خطط المناهج الدراسية.

وأشارت الإدارات التعليمية إلى أنه بالنسبة لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس، فسيتم التعبير عن تقييمهم بأربعة ألوان ليتعرف الطالب على مدى اكتسابه للمعارف والمهارات وعن تطور أدائه، وذلك وفقًا للقرار الوزاري.