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الحسابة بتحسب .. حساب الأهلي اليومي فلوس هتدخل محفظتك كل 24 ساعة

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رياض - احمد صلاح - يُقدم البنك الأهلي المصري حساب “الأهلي اليومي” وهو حساب جاري بعائد مرتفع يصل إلى 17% سنوياً، متاح للأفراد والشركات.

  • يُمكن فتح حساب الأهلي اليومي بمبلغ 500 ألف جنيه كحد أدنى، ويتم احتساب العائد على نفس المبلغ.

مميزات حساب الأهلي اليومي

  • من 500 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه: 6% سنوياً.
  • من 2 مليون جنيه وحتى 5 مليون جنيه: 9% سنوياً.
  • من 5 مليون جنيه وحتى 10 مليون جنيه: 15% سنوياً.
  • من 10 مليون جنيه وحتى 20 مليون جنيه: 16% سنوياً.
  • أكثر من 20 مليون جنيه: 17% سنوياً.

مصاريف حساب الأهلي اليومي

  • المصاريف الإدارية: 400 جنيه سنوياً (يتم خصم 100 جنيه كل 3 شهور).
  • مصاريف كشف الحساب الورقي: 75 جنيهاً للكشف.
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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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