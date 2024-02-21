انت الأن تتابع خبر الحسابة بتحسب .. حساب الأهلي اليومي فلوس هتدخل محفظتك كل 24 ساعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُقدم البنك الأهلي المصري حساب “الأهلي اليومي” وهو حساب جاري بعائد مرتفع يصل إلى 17% سنوياً، متاح للأفراد والشركات.

يُمكن فتح حساب الأهلي اليومي بمبلغ 500 ألف جنيه كحد أدنى، ويتم احتساب العائد على نفس المبلغ.

مميزات حساب الأهلي اليومي

من 500 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه: 6% سنوياً.

من 2 مليون جنيه وحتى 5 مليون جنيه: 9% سنوياً.

من 5 مليون جنيه وحتى 10 مليون جنيه: 15% سنوياً.

من 10 مليون جنيه وحتى 20 مليون جنيه: 16% سنوياً.

أكثر من 20 مليون جنيه: 17% سنوياً.

مصاريف حساب الأهلي اليومي