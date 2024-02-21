انت الأن تتابع خبر الحسابة بتحسب .. حساب الأهلي اليومي فلوس هتدخل محفظتك كل 24 ساعة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يُقدم البنك الأهلي المصري حساب “الأهلي اليومي” وهو حساب جاري بعائد مرتفع يصل إلى 17% سنوياً، متاح للأفراد والشركات.
- يُمكن فتح حساب الأهلي اليومي بمبلغ 500 ألف جنيه كحد أدنى، ويتم احتساب العائد على نفس المبلغ.
مميزات حساب الأهلي اليومي
- من 500 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه: 6% سنوياً.
- من 2 مليون جنيه وحتى 5 مليون جنيه: 9% سنوياً.
- من 5 مليون جنيه وحتى 10 مليون جنيه: 15% سنوياً.
- من 10 مليون جنيه وحتى 20 مليون جنيه: 16% سنوياً.
- أكثر من 20 مليون جنيه: 17% سنوياً.
مصاريف حساب الأهلي اليومي
- المصاريف الإدارية: 400 جنيه سنوياً (يتم خصم 100 جنيه كل 3 شهور).
- مصاريف كشف الحساب الورقي: 75 جنيهاً للكشف.