نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الأزهر يشهد تكريم الفائزات في النسخة الأولى من مسابقة "بنت الأزهر الوافدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالمشاركة مع قطاع مدن البعوث الإسلامية، اليوم الأربعاء، حفل تكريم الفائزين في مسابقة "بنت الأزهر الوافدة"؛ وذلك بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة إلهام شاهين، الأمين العام المساعد بمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، والعميد محمود صبيحة، رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية الإسلامية،

وقد جاء المركز الأول مناصفة بين الطالبة مريم بيك من قيرغيزستان، والطالبة عطايا حنيفة من إندونيسيا، والطالبة قسمة قود دينق من السودان، وفازت بالمركز الثاني الطالبة فطرة المولدينا من إندونيسيا، وجاء المركز الثالث مناصفة بين الطالبة فاطمة أسامة محمد من فلسطين والطالبة لطيفة عامر النايف من سوريا، وجاء المركز الرابع مناصفة بين الطالبة نور جوليا كارلينا من إندونيسيا والطالبة ناضرة عثمان من إندونيسيا والطالبة مكة دينا رمضان من إندونيسيا والطالبة تريا عمليا من إندونيسيا، وفازت بالمركز الخامس الطالبة أنتان نور فائزة من إندونيسيا مناصفة مع الطالبة حنيفة رمضانتي من إندونيسيا.

وتأتي المسابقة انطلاقًا من دور الأزهر الشريف المعرفي والتوعوي والدعوي؛ وذلك لإظهار روح الانتماء لدى الطالبة الوافدة للأزهر الشريف بعلمه وعلمائه عن طريق اكتشاف الطاقات الإبداعية لدى الطالبات الوافدات، وبث روح العمل الجماعي، وتتمثل جوائز المسابقة في خمس جوائز لخمسة أعمال فردية أو جماعية تكون كالآتي: الأول: 10 آلاف جنيه، الثاني: 8 آلاف جنيه، الثالث: 6 آلاف جنيه، الرابع: 4 آلاف جنيه، الخامس: 2000 جنيه.

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