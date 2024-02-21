انت الأن تتابع خبر نزل من شوية .. الحكومة تعلن عن تراجع أسعار الزيت اليوم قبل شهر رمضان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بشأن أسعار الزيت اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024، حيث تم تخفيض سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلى 65 جنيهاً بدلاً من 70 جنيهاً في كافة معارض وشوادر أهلاً رمضان على مستوى الجمهورية، إضافة إلى فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المشاركة في معارض أهلاً رمضان.وأكد الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع الغذائية والتموينية آمن و يكفي لما بعد شهر رمضان بنحو 4 أشهر، مشيراً إلى أنه يتم طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية في معارض وشوادر أهلاً رمضان بالإضافة إلى المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في كافة محافظات الجمهورية عبر شركاتها التابعة لها.

من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه تم إصدار تعليمات لكافة الشركات التابعة للقابضة والمشاركة في أهلاً رمضان بتطبيق قرار وزير التموين بتخفيض أسعار الزيت اليوم حيث سجل سعر زيت الخليط زنة 800 مللي إلى 65 جنيهاً بدلاً من 70 جنيهاً وذلك تخفيفاً عن كاهل المواطنين.