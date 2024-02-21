ميس صدفة في مغامرة جديدة بمسلسل ريهام حجاج الجديد (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 08:30 مساءً - طرحت الصفحة الرسمية لقناة DMC دراما، مقطع فيديو جديدا من مسلسل "صدفة" للنجمة ريهام حجاج، التي تجسد فيه شخصية "ميس صدفة"، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.
وكتبت الصفحة الرسمية للقناة على الفيديو الذى تضمن بعض المشاهد من المسلسل المنتظر: "صُدفة اتخطفت.. إيه بقى حكاية ميس صُدفة دي؟! انتظروا مغامرات ميس صدفة في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة".
وكتبت الصفحة الرسمية للقناة على الفيديو الذى تضمن بعض المشاهد من المسلسل المنتظر: "صُدفة اتخطفت.. إيه بقى حكاية ميس صُدفة دي؟! انتظروا مغامرات ميس صدفة في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة".
مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فانتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام خالد حجاج .