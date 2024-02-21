ميس صدفة في مغامرة جديدة بمسلسل ريهام حجاج الجديد (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 08:30 مساءً - طرحت الصفحة الرسمية لقناة DMC دراما، مقطع فيديو جديدا من مسلسل "صدفة" للنجمة ريهام حجاج، التي تجسد فيه شخصية "ميس صدفة"، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكتبت الصفحة الرسمية للقناة على الفيديو الذى تضمن بعض المشاهد من المسلسل المنتظر: "صُدفة اتخطفت.. إيه بقى حكاية ميس صُدفة دي؟! انتظروا مغامرات ميس صدفة في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة".