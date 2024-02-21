نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رش وتجريع رؤوس الماشية بمزغونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت مديرية الطب البيطري بالجيزة، تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد وكيل الوزارة – مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، قافلة علاجية، بالتعاون مع الهيئة القبطية الانجيلية، وذلك بناحية قرية مزغونة التابعة لإدارة البدرشين البيطرية.

وذلك بناء على تعليمات وزير الزراعة الدكتور السيد القصير، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتعليمات اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتوجيه قوافل علاجية وإرشادية لخدمة ودعم المربين فى إطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة وحماية الثروة الحيوانية فى كافة انحاء المحافظة.

وفيما يلى بيان بأعمال القافلة:-

1- تم تجريع عدد (600) رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان.

2- تم رش عدد (750) رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية.

3- تم علاج عدد (331) رأس حيوان من الأمراض الباطنية.

4- تم علاج عدد (72) رأس من الأبقار والجاموس لأمراض الرعاية التناسلية والعقم، وتم فحص عدد 67 حيوان باستخدام السونار

5- تم اخذ عدد (22) عينة دم لفحص مرض البروسيلا.

6- تم علاج (2013) طائر ضد الامراض البكتيريا.

7- تم عمل ندوات إرشادية عن مرض الجلد العقدى للماشية ومرض جدرى الأغنام وإنفلونزا الطيور.

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية

قافلة بيطرية