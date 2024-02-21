الرئيس السيسي يهنئ الكويت وإستونيا بذكرى العيد الوطني ويوم الاستقلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 09:31 مساءً - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطني.

وأوفد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبد العزيز الشريف، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة دولة الكويت بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

وتحتفل سفارة الكويت بالقاهرة، اليوم، بالعيد الوطنى الثالث والستين الذى يمثل ذكرى استقلال الدولة وتاريخ جلوس الراحل الأمير عبد الله السالم الصباح كأمير لدولة الكويت، وهو ما يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثالثة والثلاثين لعيد التحرير أيضًا.

شارك فى الاحتفالية التى أقيمت تحت رعاية السفير غانم صقر الغانم سفير الدولة بالقاهرة، عدد من الوزراء المصريين والسفراء العرب والأجانب وكبار الفنانين والسياسيين والكتاب والإعلاميين؛ فى أجواء مبهجة.

كما انطلقت منذ أيام احتفالات دولة الكويت بعيدها الوطنى وعيد التحرير، وتشمل عدة فعاليات وعروضا فنية وثقافية وتراثية تعبر عن تاريخ دولة الكويت، وعراقة تراثها، وذلك بالتعاون بين مختلف الوزارات فى الكويت والقطاع الخاص.

يذكر أن الكويت أقامت أول احتفالاتها بهذه المناسبة فى 19 يونيو عام 1962، حيث كانت المرة الأولى التى تم اقامة احتفال بمناسبة الاستقلال وبسبب ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف وصعوبة إقامة الاحتفالات هذه المناسبة تم دمج عيد الاستقلال مع تاريخ جلوس الراحل عبد الله السالم الصباح على حكم الكويت فى 25 فبراير 1963 والذى كان الاستقلال فى عهده، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الكويت حتفل بعيد استقلالها بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير من كل عام.