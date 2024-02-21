سفارة الكويت فى القاهرة تحتفل بالذكرى الثالثة والستين للعيد الوطنى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 09:31 مساءً - احتفلت سفارة دولة الكويت فى القاهرة بالذكرى الثالثة والستين للعيد الوطنى، والذكرى الثالثة والثلاثين لعيد التحرير.



وكان فى استقبال الضيوف خلال الحفل السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة وحرمه، والسفير طلال خالد المطيرى المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية وحرمه.



وحرص عدد من الوزراء رجال السياسة والفن ومحافظى الجيزة والقاهرة والإعلام ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية على حضور حفل سفارة الكويت المقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وبدأ الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية واعقبه السلام الوطنى لدولة الكويت.

وحرص سفير الكويت وكذلك مندوب الكويت بالجامعة العربية خلال إدلاء كلمته على الثناء لدور مصر وريادتها فى المنطقة العربية مؤكدين انها مصدر العروبة والقومية.