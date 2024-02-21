سفير الكويت بالقاهرة: مصر والكويت تجمعهما روابط أخوية وشراكة استراتيجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 فبراير 2024 09:31 مساءً - أكد السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة ؛ خلال كلمته اليوم الأربعاء، فى احتفالية العيد الوطنى الثالث والستين للكويت والعيد الثالث والثلاثين للتحرير؛ أهمية ذكرى العيد الوطنى وذكرى التحرير وما تحمله من دلالة وطنية تجسد تاريخ الدولة التى تخطو بثبات نحو النمو والازدهار وهذه المناسبة تكتسب أهمية خاصة مع بداية عهد جديد مع الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذى يحمل آمال وتطلعات نحو مزيد من الازدهار للكويت وشعبها.

وشدد الغانم على أن كلًا من مصر والكويت يجمعهما عمق الروابط والعلاقات الأخوية والاستراتيجية، وهو ما يؤكده التاريخ الممتد من التعاون على كافة الأصعدة ويشهد هذا التعاون نموا مطردا وازدهارا بالتوازى مع زيادة متانة العلاقات بين البلدين.

وأشار الغانم، إلى التطورات الملحوظة فى مجالات التعاون بين البلدين، موضحا أن ذلك يؤكد الطابع الاستراتيجى لتلك العلاقات وتسعى قيادتا الدولتين لتعزيز تلك العلاقات وتنمية المشروعات المشتركة، إضافة إلى تقارب الرؤى بشأن القضايا الجوهرية والمهمة فى المنطقة.

وأشار الغانم، إلى أن التعاون الثنائى بين البلدين يسجل تطورات إيجابية فى سائر مجالات التعاون، ولعل فى ذلك ما يبرهن على الطابع الاستراتيجى لهذه العلاقات الذى تؤكد عليه قيادتى البلدين فى كافة المناسبات، ويسعيان حثيثا نحو تعزيزه ودفعه قدما للامام عبر سلسلة من برامج التعاون المشترك التى لا تقتصر فقط على الجوانب السياسية والاقتصادية بل تمتد لتشمل مجالات أخرى تهم البلدين الشقيقين.

وأضاف أن التعاون الاقتصادى بين البلدين شهد تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، وأن الكويت تتصدر مجال الاستثمار داخل مصر بما يسهم فى عملية التنمية وتحتل مرتبة متقدمة فى ترتيب الاستثمارات العربية والدولية فى الشقيقة مصر.

وأكد أن مصر كانت ولا تزال وجهة للاستثمارات الكويتية ونتمنى أن تزداد هذه الاستثمارات وحجم التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأضاف السفير ؛ إننا نحمل فى قلوبنا وعقولنا مشاعر الود والاحترام لمصر ونثمن الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية التاريخية ولم ننسى مواقف مصر المشرفة المساندة للكويت منذ الحرب مرورا بمسيرة التنمية.

وهنأ المصريين بتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى فترة رئاسية جديدة.

ونستذكر أيضا مواقف الكويت الداعمة لمصر فى حرب 1967و اكتوبر 1973، كما أن لدينا شراكة استراتيجية مميزة ومهمة تزداد قوة يوما تلو الآخر.

وأشار السفير الكويتى، فى كلمته أمام الحضور، إلى تضامن الكويت مع الشعب الفلسطينى الشقيق ودعم حقوقه المشروعة ورفض كافة أشكال العنف تجاه الأبرياء فى غزة، والكويت مستمرة فى إرسال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

مشيرا إلى مايتعرض له أشقاؤنا فى غزة من إبادة جماعية وقال السفير : نستنكر العمليات العسكرية التى تستهدف المدنيين العزل ضاربة بعرض الحائط جميع الأعراف الدولية والمواثيق السياسية والإنسانية وقد أطلقت الكويت جسرا جويا لنقل المساعدات لأشقائنا فى غزة.

وثمن السفير جهود الدولة المصرية لإدخال المساعدات بشكل فورى إلى غزة ولم تتوانى عن ذلك يوما.

وتحتفل سفارة الكويت بالقاهرة، اليوم، بالعيد الوطنى الثالث والستين الذى يمثل ذكرى استقلال الدولة وتاريخ جلوس الراحل الأمير عبد الله السالم الصباح كأمير لدولة الكويت، وهو ما يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثالثة والثلاثين لعيد التحرير أيضًا.

شارك فى الاحتفالية التى أقيمت تحت رعاية السفير غانم صقر الغانم سفير الدولة بالقاهرة، عدد من الوزراء المصريين والسفراء العرب والأجانب وكبار الفنانين والسياسيين والكتاب والإعلاميين؛ فى أجواء مبهجة.

كما انطلقت منذ أيام احتفالات دولة الكويت بعيدها الوطنى وعيد التحرير، وتشمل عدة فعاليات وعروضا فنية وثقافية وتراثية تعبر عن تاريخ دولة الكويت، وعراقة تراثها، وذلك بالتعاون بين مختلف الوزارات فى الكويت والقطاع الخاص.

يذكر أن الكويت أقامت أول احتفالاتها بهذه المناسبة فى 19 يونيو عام 1962، حيث كانت المرة الأولى التى تم اقامة احتفال بمناسبة الاستقلال وبسبب ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف وصعوبة إقامة الاحتفالات هذه المناسبة تم دمج عيد الاستقلال مع تاريخ جلوس الراحل عبد الله السالم الصباح على حكم الكويت فى 25 فبراير 1963 والذى كان الاستقلال فى عهده، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الكويت حتفل بعيد استقلالها بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير من كل عام.